Поют и галантно кланяются: на украинскую станцию в Антарктиде вернулись пингвины – фото

На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" вернулись пингвины и начали брачный сезон. Летом количество этих птиц на острове Галиндез, где расположена станция, может достигнуть 4000. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Ученые НАНЦ сообщили о сезоне размножения на "Вернадском" не только тюленей, но и субантарктических пингвинов. Причем происходит это на острове Галиндез, где расположена станция, поэтому полярники наблюдают за жизнью пингвинов прямо из своих окон.

"Пингвины gentoo – очень забавные. Они "поют", как ослы (поэтому их также называют ослиными), галантно кланяются партнеру, крадут друг у друга камешки для гнезд, ссорятся и даже дерутся. Кстати, гнезда они делают достаточно близко к станции, иногда даже используя определенные ее конструкции", – сообщили ученые.

Субантарктические пингвины начали осваивать Галиндез в 2006-м, и уже в весенне-летнем сезоне 2007-2008 годов обустроили здесь первые гнезда. Как ожидают ученые, летом на острове может появиться до 4000 этих птиц.

В НАНЦ отметили, что "ослиные" пингвины – теплолюбивые животные. Раньше на острове было слишком холодно для них, но климат изменился, и теперь этот вид получил благоприятные условия для продвижения на юг. С 2013 года численность субантарктических пингвинов в этом районе выросла почти на четверть. При этом сокращается количество холодолюбивых пингвинов Адели и антарктических пингвинов, которые раньше были здесь основными.

25 марта 2021-го на станцию Академик Вернадский заплыл тюлень-крабоед весом около 200 килограмов.

В августе из-за теплой зимы на станцию в Антарктиде вернулись пингвины.

14 сентября на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родился тюлень – научный центр показал его фото.



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