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Авиация, пиротехника, корабли Украины и НАТО: зрелищное видео репетиции парада в Одессе видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 23:06
Военная авиация (Скриншот из видео Бриз)
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В Одессе прошла репетиция военно-морского парада в честь Дня независимости. В море вышли корабли Украины и стран-партнеров НАТО. Жители и гости города смогут посмотреть парад с пляжа Ланжерон 24 августа, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Генеральная репетиция военно-морского парада ВМС ВСУ с участием кораблей стран-партнеров НАТО прошла 22 августа. В сопровождении оркестра 36-й ОБрМП и Военной академии Одессы в море вышли эсминец ВМС Италии Marina Militare Luigi Durand de la Penne и фрегат ВМС Болгарии Drazki.

Катера и суда ВМС ВСУ и Госпогранслужбы отработали торжественное прохождение и продемонстрировали отдельные элементы показательных действий.

Одесситы и гости города наблюдали за торжественным прохождением боевых кораблей и судов, пролетом авиации, высадкой десанта с применением пиротехники и холостых патронов и десантирование парашютистов.

Военно-морской парад начнется в 10:00 24 августа в акватории моря рядом с пляжем Ланжерон. В Генштабе обещают, что "будет зрелищно", и призывают не пропустить мероприятие.

  • В парадах в честь Дня независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на параде в Киеве не будет "совковости", а также тяжелой техники, которая могла бы повредить асфальт на Крещатике. 

Смотрите также: В Киеве и Одессе готовятся к военным парадам: видео репетиций на Крещатике и в море

Оксана Житнюк
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