В Одессе прошла репетиция военно-морского парада в честь Дня независимости. В море вышли корабли Украины и стран-партнеров НАТО. Жители и гости города смогут посмотреть парад с пляжа Ланжерон 24 августа, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Генеральная репетиция военно-морского парада ВМС ВСУ с участием кораблей стран-партнеров НАТО прошла 22 августа. В сопровождении оркестра 36-й ОБрМП и Военной академии Одессы в море вышли эсминец ВМС Италии Marina Militare Luigi Durand de la Penne и фрегат ВМС Болгарии Drazki.

Катера и суда ВМС ВСУ и Госпогранслужбы отработали торжественное прохождение и продемонстрировали отдельные элементы показательных действий.

Одесситы и гости города наблюдали за торжественным прохождением боевых кораблей и судов, пролетом авиации, высадкой десанта с применением пиротехники и холостых патронов и десантирование парашютистов.

Военно-морской парад начнется в 10:00 24 августа в акватории моря рядом с пляжем Ланжерон. В Генштабе обещают, что "будет зрелищно", и призывают не пропустить мероприятие.

В парадах в честь Дня независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на параде в Киеве не будет "совковости", а также тяжелой техники, которая могла бы повредить асфальт на Крещатике.

Смотрите также: В Киеве и Одессе готовятся к военным парадам: видео репетиций на Крещатике и в море

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.