Корабли Украины и НАТО, а также авиашоу: каким и когда будет парад в Одессе 24 августа

В Одессе 24 августа, в 30-ю годовщину независимости, пройдет военно-морской парад с участием кораблей Украины и НАТО. Жители и гости города смогут его посмотреть с пляжа Ланжерон, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Начало торжественных мероприятий – в 10:00 24 августа.

В День независимости в Одессе планируется:

- прохождение боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов ВМС ВСУ;

- пролет морской авиации и Воздушных сил;

- демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации;

- прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Госпогранслужбы, морской поисково-спасательной службы и яхт одесской Федерации парусного спорта.

Также на территории Морского вокзала одесситов и гостей города ждет:

- демонстрация вооружения и военной техники;

- ночная иллюминация на кораблях, катерах и судах ВМС ВСУ.

Как сообщает Думская, 24 августа вдоль побережья Одессы, помимо украинских кораблей, пройдут корабли партнеров по НАТО:

- итальянский ракетный эсминец Luigi Durand de la Penne;

- болгарский фрегат Дерзкий (Дръзки);

- румынский корвет Contra-Amiral Horia Macelariu;

- турецкий корвет типа ADA;

- грузинский патрульный катер типа Island.

В парадах в честь Дня независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на параде в Киеве не будет "совковости", а также тяжелой техники, которая могла бы повредить асфальт на Крещатике.

Смотрите также: В Киеве и Одессе готовятся к военным парадам: видео репетиций на Крещатике и в море

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.