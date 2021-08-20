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Корабли Украины и НАТО, а также авиашоу: каким и когда будет парад в Одессе 24 августа

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 12:11
Корабли Украины и НАТО, а также авиашоу: каким и когда будет парад в Одессе 24 августа - Фото
Военно-морской парад (Фото - Генштаб ВСУ)

В Одессе 24 августа, в 30-ю годовщину независимости, пройдет военно-морской парад с участием кораблей Украины и НАТО. Жители и гости города смогут его посмотреть с пляжа Ланжерон, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Начало торжественных мероприятий – в 10:00 24 августа.

В День независимости в Одессе планируется:

- прохождение боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов ВМС ВСУ;
- пролет морской авиации и Воздушных сил;
- демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации;
- прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Госпогранслужбы, морской поисково-спасательной службы и яхт одесской Федерации парусного спорта.

Также на территории Морского вокзала одесситов и гостей города ждет:

- демонстрация вооружения и военной техники;
- ночная иллюминация на кораблях, катерах и судах ВМС ВСУ.

Как сообщает Думская, 24 августа вдоль побережья Одессы, помимо украинских кораблей, пройдут корабли партнеров по НАТО:

- итальянский ракетный эсминец Luigi Durand de la Penne;
- болгарский фрегат Дерзкий (Дръзки);
- румынский корвет Contra-Amiral Horia Macelariu;
- турецкий корвет типа ADA;
- грузинский патрульный катер типа Island.

  • В парадах в честь Дня независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на параде в Киеве не будет "совковости", а также тяжелой техники, которая могла бы повредить асфальт на Крещатике. 

Смотрите также: В Киеве и Одессе готовятся к военным парадам: видео репетиций на Крещатике и в море

Оксана Житнюк
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ВМС ВСУ одесса пляж парад день независимости Ланджерон
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