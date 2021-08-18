Итальянский эсминец вошел в Черное море

Итальянский ракетный эсминец Luigi Durand de la Penne вошел в Черное море через пролив Босфор. Об этом сообщил в Twitter пользователь Yörük Işık, наблюдающий за кораблями, проходящими через пролив.

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Наблюдатель опубликовал фотографии эсминца, проходящего через Босфор.

.@ItalianNavy's de la Penne (Ammigrali) class guided missile destroyer Luigi Durand de la Penne (x-Animoso) transited Bosphorus towards the Black Sea. D560 is armed with MBDA Teseo Mk 2/A. #WeAreNATO Name changed to honour formal naval hero. pic.twitter.com/xZXjgJ2WTK — Yörük Işık (@YorukIsik) August 18, 2021

Официальных сообщений о цели пребывания итальянского боевого корабля в Черном море пока не поступало.

Эсминец вооружен 127-мм пушкой, тремя 76-мм пушками, пусковой установкой Мк-13 для запуска ракет RIM-66/67 Standard и пусковой установкой для запуска ракет Selenia Aspide.

23 июня 2021 года в Черном море произошел инцидент между британскими и российскими военными. Около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ". Минобороны Британии назвало заявление о предупредительной стрельбе выдумкой.

26 июня для учений с Украиной в Черное море вошел ракетный эсминец США Ross.

8 июля к Черному морю направился транспортно-десантный корабль США Yuma.

Денис Юдин

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