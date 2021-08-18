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Итальянский эсминец вошел в Черное море

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 11:45
Итальянский эсминец вошел в Черное море - Фото
Эсминец Luigi Durand de la Penne проходит Босфор (Фото – Yörük Işık, Twitter)

Итальянский ракетный эсминец Luigi Durand de la Penne вошел в Черное море через пролив Босфор. Об этом сообщил в Twitter пользователь Yörük Işık, наблюдающий за кораблями, проходящими через пролив.

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Наблюдатель опубликовал фотографии эсминца, проходящего через Босфор.

Официальных сообщений о цели пребывания итальянского боевого корабля в Черном море пока не поступало.

Эсминец вооружен 127-мм пушкой, тремя 76-мм пушками, пусковой установкой Мк-13 для запуска ракет RIM-66/67 Standard и пусковой установкой для запуска ракет Selenia Aspide.

Денис Юдин
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черное море эсминец босфор Luigi Durand de la Penne ВМС Италии
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