Итальянский эсминец вошел в Черное море

Итальянский ракетный эсминец Luigi Durand de la Penne вошел в Черное море через пролив Босфор. Об этом сообщил в Twitter пользователь Yörük Işık, наблюдающий за кораблями, проходящими через пролив.

Наблюдатель опубликовал фотографии эсминца, проходящего через Босфор.

.@ItalianNavy's de la Penne (Ammigrali) class guided missile destroyer Luigi Durand de la Penne (x-Animoso) transited Bosphorus towards the Black Sea. D560 is armed with MBDA Teseo Mk 2/A. #WeAreNATO Name changed to honour formal naval hero. pic.twitter.com/xZXjgJ2WTK