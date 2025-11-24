Бойцы ССО провели успешный налет на россиян на Покровском направлении и эвакуировали раненых – видео
Спецназовцы провели успешный налет на россиян на Покровском направлении, пленили врага и эвакуировали раненых бойцов Сил обороны. Кадры операции показал Третий отдельный полк спецназначения имени князя Святослава Храброго.
Россияне делали невозможным эвакуацию раненых пехотинцев, заблокировав их на позиции. Воины ССО получили задание провести налет на противника, чтобы помочь смежному подразделению.
Операторы отряда SWORD GROUP воспользовались благоприятной погодой и вошли в зону боевого столкновения с врагом, убив двух россиян. Один оккупант сдался в плен, где ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали.
Спецназовцам удалось разблокировать позицию пехотинцев, трех раненых эвакуировали с помощью наземного роботизированного комплекса.
- Сырский 21 ноября сообщил, что с августа ВСУ освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска.
- 23 ноября в ДШВ сообщили, что Силы обороны не дают оккупантам закрепиться в центре Покровска. Зачистку провели в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.
