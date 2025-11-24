Спецназовцы провели успешный налет на россиян на Покровском направлении, пленили врага и эвакуировали раненых бойцов Сил обороны. Кадры операции показал Третий отдельный полк спецназначения имени князя Святослава Храброго.

Россияне делали невозможным эвакуацию раненых пехотинцев, заблокировав их на позиции. Воины ССО получили задание провести налет на противника, чтобы помочь смежному подразделению.

Операторы отряда SWORD GROUP воспользовались благоприятной погодой и вошли в зону боевого столкновения с врагом, убив двух россиян. Один оккупант сдался в плен, где ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали.

Спецназовцам удалось разблокировать позицию пехотинцев, трех раненых эвакуировали с помощью наземного роботизированного комплекса.