Спецпризначенці провели успішний наліт на росіян на Покровському напрямку, полонили ворога та евакуювали поранених бійців Сил оборони. Кадри операції показав Третій окремий полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго.

Росіяни унеможливлювали евакуації поранених піхотинців, заблокувавши їх на позиції. Воїни ССО отримали завдання провести наліт на противника, щоб допомогти суміжному підрозділу.

Оператори загону SWORD GROUP скористалися сприятливою погодою та увійшли в зону бойового зіткнення з ворогом, вбивши двох росіян. Один окупант здався в полон, де йому надали медичну допомогу та евакуювали.

Спецпризначенцям вдалося розблокувати позицію піхотинців, трьох поранених евакуювали за допомогою наземного роботизованого комплексу.