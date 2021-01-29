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Чардаш в блиндаже. Морпех сыграл в память о погибших на Донбассе украинских венграх: видео видео

29.01.2021, 11:18
Скриншот из видеозаписи YouTube-канала Anatoliy Stepanov
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В сети появилось видео с передовой позиции ВСУ под Торецком в Донецкой области: военнослужащий исполняет на скрипке музыку к традиционному венгерскому народному танцу. Ролик появился на YouTube-канале Anatoliy Stepanov.

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"Чардаш от украинского морпеха. Посвящается украинским венграм, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии", – подписано видео.

Композицию исполняет Роман Барвинок.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на Донбассе "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

Отличительный признак чардаша – значительная вариация темпа: начинается все с медленного лиричного вступления, а завершается в стремительном ритме.

Смотрите видео: Главред Russia Today приехала в Донецк и призвала Россию "забрать Донбасс домой". МИД РФ отреагировал

Евгений Пилипенко
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Торецк ВСУ война Донбасс Венгрия музыка передовая морпехи фронт скрипка Чардаш

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