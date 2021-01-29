В сети появилось видео с передовой позиции ВСУ под Торецком в Донецкой области: военнослужащий исполняет на скрипке музыку к традиционному венгерскому народному танцу. Ролик появился на YouTube-канале Anatoliy Stepanov.
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"Чардаш от украинского морпеха. Посвящается украинским венграм, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии", – подписано видео.
Композицию исполняет Роман Барвинок.
СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на Донбассе "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.
Отличительный признак чардаша – значительная вариация темпа: начинается все с медленного лиричного вступления, а завершается в стремительном ритме.
- В конце января 2021 года в сеть начали сливать уникальные фото и документы из российского концлагеря/тюрьмы "Изоляция" в Донецке.
- Также в начале года в Кремле заявили, что Путин "не выстрелит себе в ногу" ради некой мести Украине.
- "Украина и Россия могут примириться за день, если это решит Путин", уверен советник Ермака.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия не хочет нормальных отношений Украины и Венгрии и специально создает напряжение.
Смотрите видео: Главред Russia Today приехала в Донецк и призвала Россию "забрать Донбасс домой". МИД РФ отреагировал
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