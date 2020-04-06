Епифаний – молодежи: Научите родственников пользоваться гаджетами и Интернетом

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Митрополит ПЦУ просит молодежь показать старшим родственникам, как они могут связываться с внешним миром онлайн и не нарушать карантин

Во время карантина молодежи стоит уделить время своим старшим родственникам и помочь им приспособиться к новым реалиям, в частности научить их пользоваться современными гаджетами и Интернетом. К этому в своем обращении призвал митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня вы можете поделиться опытом и знаниями со старшим поколением: научить пользоваться современными средствами связи, рассказать о полезных онлайн-инициативах, показать, как ваши близкие могут смотреть трансляции богослужений или подавать записки за здоровье онлайн, не нарушая правил карантина и не теряя связи с церковным сообществом", - сказал он.

Епифаний также призвал молодежь не терять время на карантине, а использовать уникальную возможность для своей пользы.

  • С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином. В частности, все люди, достигшие 60 лет, должны находиться в самоизоляции.
  • По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19.

Читайте также: В Киево-Печерской Лавре четыре заболевших коронавирусом. Павлу сделали тест

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: интернет, гаджеты, карантин, епифаний, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Епифаний – молодежи: Научите родственников пользоваться гаджетами и Интернетом
Епифаний – молодежи: Научите родственников пользоваться гаджетами и Интернетом
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана
В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео
В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео
Экономика Потеря доходов и закрытие. Бизнес оценил возможное усиление карантина
Бизнес ожидает сокращения доходов в 2020 году на 50%. Опрос Advanter Group
Экономика Бизнес ожидает сокращения доходов в 2020 году на 50%. Опрос Advanter Group
Очень хочется верить, что 90-е не повторятся
Мнение Очень хочется верить, что 90-е не повторятся
Популярное
фото/видео
Епифаний – молодежи: Научите родственников пользоваться гаджетами и Интернетом
Епифаний – молодежи: Научите родственников пользоваться гаджетами и Интернетом
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана 13:01
В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео
В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео 12:00
Карантин. В Гидропарке полиция закрыла "качалку": там произошел конфликт - видео
Карантин. В Гидропарке полиция закрыла "качалку": там произошел конфликт - видео 11:08
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 