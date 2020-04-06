Епифаний – молодежи: Научите родственников пользоваться гаджетами и Интернетом

Во время карантина молодежи стоит уделить время своим старшим родственникам и помочь им приспособиться к новым реалиям, в частности научить их пользоваться современными гаджетами и Интернетом. К этому в своем обращении призвал митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

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"Сегодня вы можете поделиться опытом и знаниями со старшим поколением: научить пользоваться современными средствами связи, рассказать о полезных онлайн-инициативах, показать, как ваши близкие могут смотреть трансляции богослужений или подавать записки за здоровье онлайн, не нарушая правил карантина и не теряя связи с церковным сообществом", - сказал он.

Епифаний также призвал молодежь не терять время на карантине, а использовать уникальную возможность для своей пользы.

С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина , введенные Кабмином . В частности, все л юди, достигшие 60 лет, должны находиться в самоизоляции. . В частности, все л

По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19.

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