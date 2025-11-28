Пиар, избиение и беременность. Слідство.Інфо – о жизни эвакуированных в Турцию детей-сирот

К детям-сиротам, эвакуированным из Днепропетровской области в Турцию, применяли психологическое и физическое насилие, а две несовершеннолетние девушки вернулись в Украину беременными от сотрудников отелей. Об этом говорится в расследование Слідство.Інфо.

Медиа пишет, что на начало полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Днепропетровской области проживало около 3500 детей-сирот. Их эвакуацией занимался бизнесмен-миллионер, основатель сетей EVA и VARUS Руслан Шостак.

Он рассказал, что к нему обратились от главы Днепропетровской областной государственной администрации и попросили вывезти детей из интернатов. Так начался проект "Детство без войны", в рамках которого предприниматель эвакуировал несколько тысяч детей в Турцию.

Шостак рассказал, что турецкие власти дали гарантии безопасности детей и полного возвращения на родину. Для эвакуации было арендовано девять самолетов, которые отправлялись из Румынии. В каждом из них было по 200 человек.

Скриншот: видео Слидство.Инфо

В расследовании говорится, что детей-сирот заставляли участвовать в рекламных роликах фонда Шостака и обнародовали видео в социальных сетях.

На что предприниматель ответил, что проект реализовали не без недостатков. Но он сказал, что это самый большой проект в мире по эвакуации детей после Второй мировой войны. При этом Шостак заверил, что детей снимали и фотографировали с разрешения посольства и консульства.

Скриншот: видео Слідство.Інфо

Также журналисты выяснили, что к сиротам применяли психологическое и физическое насилие. В частности, несовершеннолетние жаловались на избиения со стороны воспитателей. Семеро детей, которые находились в Турции, подтвердили эти факты.

Медиа получило отчет визита представителей Офиса омбудсмена в отели в Турции в марте 2024 года, где проживали украинские дети.

"По словам украинского консула, в течение последних двух месяцев существенно возросло количество запросов со стороны представителей фонда о допуске на территорию отеля посторонних лиц. Фонд объяснял это необходимостью "показывать детей из Украины" для проведения кампаний по сбору средств в их поддержку на счета фонда, а также общения детей с людьми вне заведения", – процитировала документ журналистка.

Также в отчете говорится, что персонал фонда ежедневно контактировал и имел круглосуточный беспрепятственный доступ к местам обучения и проживания. Это "делает возможным вероятные сексуальные преступления в отношении детей и применение насилия", процитировала журналистка.

Кроме того, Слідство.Інфо узнало, что две несовершеннолетние украинки (15 и 17 лет) забеременели от граждан Турции, которые работали в отелях. В расследовании говорится, что воспитатели знали о том, что девушки общаются со взрослыми мужчинами. Узнав о беременности, их вернули из Турции в Украину.

Шостак, комментируя это, заявил, что фонд не нес ответственности за эвакуированных детей. В то же время воспитатели рассказали журналистам, что жаловались фонду на сотрудников отелей, но никакой реакции не было.

Скриншот: видео Слідство.Інфо

Скриншот: видео Слідство.Інфо

В конце 2024 года всех детей вернули из Турции в Украину. Шостак объяснил это тем, что они не могут постоянно находиться в отелях. Бизнесмен считает, что эту проблему должно решать государство.

По результатам мониторингового визита правоохранители открыли уголовное производство относительно "ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей". Однако впоследствии производство закрыли.

Чиновники Днепропетровской области, бывший и действующий омбудсмен Турции, Министерство семьи и социальных служб, посольство Турции в Украине ни на один из запросов журналистов не ответили.

2 октября 2024 года Лубинец сообщал, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты вывезли из Украины более 20 000 детей.

20 ноября 2025 года СБУ объявила подозрение пятерым российским оккупантам, которые причастны к депортации в РФ 367 украинских детей.