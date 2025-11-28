Піар, побиття та вагітність. Слідство.Інфо – про життя евакуйованих до Туреччини дітей-сиріт

До дітей-сиріт, евакуйованих із Дніпропетровської області до Туреччини, застосовували психологічне та фізичне насильство, а дві неповнолітні дівчини повернулися до України вагітними від співробітників готелів. Про це йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо.

Медіа пише, що на початок повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року у Дніпропетровській області проживало близько 3500 дітей-сиріт. Їхньою евакуацією займався бізнесмен-мільйонер, засновник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак.

Він розповів, що до нього звернулися від очільника Дніпропетровської обласної державної адміністрації та попросили вивезти дітей з інтернатів. Так почався проєкт "Дитинство без війни", у межах якого підприємець евакуював кілька тисяч дітей до Туреччини.

Шостак розповів, що турецька влада дала гарантії щодо безпеки дітей та повного повернення на батьківщину. Для евакуації було орендовано дев’ять літаків, які відправлялися з Румунії. У кожному з них було по 200 людей.

У розслідуванні йдеться, що дітей-сиріт змушували брати участь у рекламних роликах фонду Шостака й оприлюднювали відео у соціальних мережах.

На що підприємець відповів, що проєкт реалізували не без недоліків. Але він сказав, що це найбільший проєкт у світі щодо евакуації дітей після Другої світової війни. При цьому Шостак запевнив, що дітей фільмували та фотографували з дозволу посольства та консульства.

Також журналісти з’ясували, що до сиріт застосовували психологічне та фізичне насильство. Зокрема, неповнолітні скаржилися на побиття з боку вихователів. Семеро дітей, які перебували в Туреччині, підтвердили ці факти.

Медіа отримало звіт візиту представників Офісу омбудсмана до готелів у Туреччині у березні 2024 року, де проживали українські діти.

"Зі слів українського консула, упродовж останніх двох місяців суттєво зросла кількість запитів з боку представників фонду щодо допуску на територію готелю сторонніх осіб. Фонд пояснював це потребою "показувати дітей з України" для проведення кампаній збирання коштів на їх підтримку на рахунки фонду, а також спілкування дітей із людьми поза межами закладу", – процитувала документ журналістка.

Також у звіті йдеться, що персонал фонду щоденно контактував та мав цілодобовий безперешкодний доступ до місць навчання та проживання. Це "уможливлює ймовірні сексуальні злочини відносно дітей та застосування насилля", процитувала журналістка.

Крім того, Слідство.Інфо дізналося, що дві неповнолітні українки (15 й 17 років) завагітніли від громадян Туреччини, які працювали в готелях. У розслідуванні йдеться, що вихователі знали про те, що дівчата спілкуються з дорослими чоловіками. Дізнавшись про вагітність, їх повернули з Туреччини до України.

Шостак, коментуючи це, заявив, що фонд не ніс відповідальності за евакуйованих дітей. Водночас вихователі розповіли журналістам, що скаржилися фонду на співробітників готелів, але ніякої реакції не було.

Наприкінці 2024 року всіх дітей повернули з Туреччини до України. Шостак пояснив це тим, що вони не можуть постійно перебувати в готелях. Бізнесмен вважає, що цю проблему повинна розв'язувати держава.

За результатами моніторингового візиту правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо "неналежного виконання обов’язків з охорони життя та здоров’я дітей". Однак згодом провадження закрили.

Посадовці Дніпропетровської області, колишній та чинний омбудсман Туреччини, Міністерство сім’ї та соцслужб, посольство Туреччини в Україні на жодний із запитів журналістів не відповіли.

2 жовтня 2024 року Лубінець повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти вивезли з України понад 20 000 дітей.

20 листопада 2025 року СБУ оголосила підозру п'ятьом російським окупантам, які причетні до депортації до РФ 367 українських дітей.