Премьер Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок по стране

Отказаться от поездок по стране, а не только от зарубежных, призвал украинцев премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеообращение премьера опубликовано в Facebook.

По словам Шмыгаля, Украина пока что остается страной, в которой ситуация с распространением коронавируса (COVID-19) остается умеренной, вспышек и кластеров нет. Он пообещал действовать быстро и решительно для того, чтобы предотвратить их появление.

Шмыгаль напомнил, что со вторника, 17 марта, будет закрыто пассажирское сообщение с другими странами, и призвал всех граждан Украины как можно скорее вернуться домой.

"Я также настойчиво призываю всех отказаться не только от зарубежных поездок, но и от поездок между городами Украины," - заявил премьер.

Также он рассказал, что закуплены и закупаются сотни тысяч экспресс-тестов, на помощь больницам запускаются передвижные лаборатории.

Шмыгаль призвал всех граждан соблюдать правила гигиены, вовремя самоизолироваться и обращаться к врачам, а работодателей - по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

С понедельника, 16 марта, Украина на две недели полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Все зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов.

Читайте также: Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД