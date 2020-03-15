Премьер Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок по стране

Отказаться от поездок по стране, а не только от зарубежных, призвал украинцев премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеообращение премьера опубликовано в Facebook.
По словам Шмыгаля, Украина пока что остается страной, в которой ситуация с распространением коронавируса (COVID-19) остается умеренной, вспышек и кластеров нет. Он пообещал действовать быстро и решительно для того, чтобы предотвратить их появление.
Шмыгаль напомнил, что со вторника, 17 марта, будет закрыто пассажирское сообщение с другими странами, и призвал всех граждан Украины как можно скорее вернуться домой.
"Я также настойчиво призываю всех отказаться не только от зарубежных поездок, но и от поездок между городами Украины," - заявил премьер.
Также он рассказал, что закуплены и закупаются сотни тысяч экспресс-тестов, на помощь больницам запускаются передвижные лаборатории.
Шмыгаль призвал всех граждан соблюдать правила гигиены, вовремя самоизолироваться и обращаться к врачам, а работодателей - по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
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