Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Госстате заверяют: все данные будут использоваться исключительно в статистических целях

В Украине начался второй этап пробной переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

С 14 по 23 декабря переписчики обойдут дома в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. На домах, которые участвуют в пробной переписи, были наклеены постеры, уведомляющие жильцов об этом. Также информационные буклеты разложили по почтовым ящикам.

Читайте также: Перепись населения: что будут спрашивать у украинцев

В Госстате объяснили, что переписчики должны иметь удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом. Они обязаны предъявлять паспорт по требованию жильцов.

От людей, участвующих в переписи, на требуется документального подтверждения ответов. Все данные используются исключительно для статистических целей и не подлежат распространению.

Читайте также: Сэкономить миллиарды: почему электронная перепись - НЕ выход 

Отправить:
Распечатать:
Теги: перепись
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. "Динамо" обыграло "Десну": видео гола и пенальти
Футбол. "Динамо" обыграло "Десну": видео гола и пенальти
Бокс. Теофимо Лопес vs Комми: видео нокаута и лучших моментов боя
Бокс. Теофимо Лопес vs Комми: видео нокаута и лучших моментов боя
"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Зари": видео
"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Зари": видео
Идеи и Кейсы Как создать офис мечты с черепахами и музыкальной комнатой. Опыт Genesis
Бизнес-неделя: Путин – хубло, Приватбанк без Коломойского, спасение Укрбуда и санкции США
Экономика Бизнес-неделя: Путин – хубло, Приватбанк без Коломойского, спасение Укрбуда и санкции США
Богуслаев подтвердил продажу Мотор Сич китайцам
Экономика Богуслаев подтвердил продажу Мотор Сич китайцам
Популярное
фото/видео
Футбол. "Динамо" обыграло "Десну": видео гола и пенальти
Футбол. "Динамо" обыграло "Десну": видео гола и пенальти
Бокс. Теофимо Лопес vs Комми: видео нокаута и лучших моментов боя
Бокс. Теофимо Лопес vs Комми: видео нокаута и лучших моментов боя 07:59
"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Зари": видео
"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Зари": видео 14.12.19, 20:50
Лещенко рассказал о "следе СБУ" в деле Шеремета: видео
Лещенко рассказал о "следе СБУ" в деле Шеремета: видео 14.12.19, 20:11
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 