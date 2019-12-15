В Украине начался второй этап пробной переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

С 14 по 23 декабря переписчики обойдут дома в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. На домах, которые участвуют в пробной переписи, были наклеены постеры, уведомляющие жильцов об этом. Также информационные буклеты разложили по почтовым ящикам.

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В Госстате объяснили, что переписчики должны иметь удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом. Они обязаны предъявлять паспорт по требованию жильцов.

От людей, участвующих в переписи, на требуется документального подтверждения ответов. Все данные используются исключительно для статистических целей и не подлежат распространению.

28 ноября министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил о намерении провести перепись населения по SIM-картам.

Инициативу Дубилета раскритиковали социологи, посчитав ее неполноценной переписью.

1 декабря стартовала пробная перепись.

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