В Украине начался второй этап пробной переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
С 14 по 23 декабря переписчики обойдут дома в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. На домах, которые участвуют в пробной переписи, были наклеены постеры, уведомляющие жильцов об этом. Также информационные буклеты разложили по почтовым ящикам.
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В Госстате объяснили, что переписчики должны иметь удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом. Они обязаны предъявлять паспорт по требованию жильцов.
От людей, участвующих в переписи, на требуется документального подтверждения ответов. Все данные используются исключительно для статистических целей и не подлежат распространению.
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