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В Харькове полиция сожгла 400 кг наркотиков на 5 млн грн – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 15:47
Уничтожение наркотиков (Фото - МВД)
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В Харькове полицейские уничтожили 400 кг наркотиков на 5 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Правоохранители сообщают, что уничтоженные наркотики были изъяты из незаконного оборота при расследовании уголовных производств.

Помощник начальника полиции Харьковской области Вячеслав Марков сообщил, что 400 кг наркотических веществ и прекурсоров были утилизированы в соответствии со 180 решениями суда.

В Харькове полиция сожгла 400 кг наркотиков на 5 млн грн – фото, видео

"Мы максимально открыты, нам нечего скрывать. Это не просто акт публичного уничтожения наркотиков, это лучший пример неотвратимости закона для лиц, вставших на преступный путь и торгующих смертью", – сказал он.

В Харькове полиция сожгла 400 кг наркотиков на 5 млн грн – фото, видео

Утилизация происходила в присутствии комиссии из инспекторов-криминалистов, сотрудников следственных и оперативных подразделений.

В Харькове полиция сожгла 400 кг наркотиков на 5 млн грн – фото, видео
  • 27 сентября 2021 года сообщалось, что в Запорожье сотрудник полиции продавал крупные партии наркотиков, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам.

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Оксана Житнюк
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полиция наркотики Харьков уничтожение утилизация прекурсор
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