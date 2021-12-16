В Харькове полиция сожгла 400 кг наркотиков на 5 млн грн – фото, видео

В Харькове полицейские уничтожили 400 кг наркотиков на 5 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правоохранители сообщают, что уничтоженные наркотики были изъяты из незаконного оборота при расследовании уголовных производств.

Помощник начальника полиции Харьковской области Вячеслав Марков сообщил, что 400 кг наркотических веществ и прекурсоров были утилизированы в соответствии со 180 решениями суда.

"Мы максимально открыты, нам нечего скрывать. Это не просто акт публичного уничтожения наркотиков, это лучший пример неотвратимости закона для лиц, вставших на преступный путь и торгующих смертью", – сказал он.

Утилизация происходила в присутствии комиссии из инспекторов-криминалистов, сотрудников следственных и оперативных подразделений.

27 сентября 2021 года сообщалось, что в Запорожье сотрудник полиции продавал крупные партии наркотиков, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам.

23 ноября ГБР сообщало о ликвидации в Павлограде Днепропетровской области банды из 13 бывших и действующих полицейских, которая занималась сбытом и распространением наркотиков.

Смотрите также: Украинки вернулись из Египта с пятью чемоданами псевдоэфедрина на 12 млн грн – фото, видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.