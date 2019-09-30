"В пять раз сильнее". Ответ ВСУ для диверсантов боевиков: видео

Вооруженные силы Украины реагируют на вооруженные провокации российских гибридных войск ответным огнем. Видео ответа бойцов на провокации диверсантов террористов в районе Горловки опубликовало Радио Свобода.

Уточняется, что ВСУ в данном районе окружены густыми лесополосами, поэтому полагаются на свой слух. Но на малейшие подозрительные звуки из густых зарослей реагируют гранатами. Именно туда совершают вылазки вражеские ДРГ.

"Постоянно наблюдаем за противником - где там у него какие перемещения. По террикону часто бегают. Иногда бывает - могут зайти в посадку к нам, отпугиваем их, гранаты бросаем иногда", - говорит один из бойцов.

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"По нам идет стрельба - тогда и мы отвечаем. В пять раз сильнее, чем они. Потому что нечего на нашу землю лезть", - говорит военный.

Другой боец сказал, что задача Вооруженных сил, как и ранее - держать украинскую границу и стараться вернуть ее на прежние места. "Пока справляемся", - добавил он.

Ранее в ОБСЕ рассказали, что происходит на границе с РФ в Донбассе.

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