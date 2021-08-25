Звездой парада ко Дню независимости 24 августа в Киеве стала девочка, которая сыграла в театральной постановке "ДНК" (День Народження Країни) на Крещатике.

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По сценарию, девочка идет с букетом полевых цветов мимо людей и декораций, которые символизируют различные вехи в истории Украины.

В кульминации она начинает бежать – и падает в объятья комбрига 3 ОТБр Владимира Федченко впереди "коробочки" бойцов ВСУ.

Это видео за сутки стало вирусным в соцсетях.

После военного марша девочка, участница телешоу "Голос. Діти", исполнила хит Тараса Петриненко "Украина".

Смотрите видео: День независимости. Самый высокий небоскреб мира светился цветами украинского флага

Евгений Пилипенко

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