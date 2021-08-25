День независимости. Самый высокий небоскреб мира светился цветами украинского флага: видео
В честь Дня независимости Украины в Дубае подсветили в желто-синие цвета самый высокий небоскреб мира – Бурдж-Халифа. Об этом сообщается в Twitter небоскреба.
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"Сегодня ночью Бурдж-Халифа празднует День независимости Украины и желает ее народу мира и процветания", – подписали видео на странице небоскреба из ОАЭ.
На опубликованном видео также звучит гимн Украины.
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الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021
Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ
- Вчера в Украине праздновали День независимости. В Киеве прошел парад на Крещатике и по Днепру, затем состоялся марш защитников Украины. Также прошли корабли в акватории Одессы.
- Президент Владимир Зеленский выступил с поздравительной речью и наградил ряд людей.
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