День независимости. Самый высокий небоскреб мира светился цветами украинского флага: видео

В честь Дня независимости Украины в Дубае подсветили в желто-синие цвета самый высокий небоскреб мира – Бурдж-Халифа. Об этом сообщается в Twitter небоскреба.

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"Сегодня ночью Бурдж-Халифа празднует День независимости Украины и желает ее народу мира и процветания", – подписали видео на странице небоскреба из ОАЭ.

На опубликованном видео также звучит гимн Украины.

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الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021

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Марк Сировой

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