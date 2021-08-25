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День независимости. Самый высокий небоскреб мира светился цветами украинского флага: видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 06:33
День независимости. Самый высокий небоскреб мира светился цветами украинского флага: видео - Фото
Бурдж-Халифа (скриншот видео Burj Khalifa, Twitter)

В честь Дня независимости Украины в Дубае подсветили в желто-синие цвета самый высокий небоскреб мира – Бурдж-Халифа. Об этом сообщается в Twitter небоскреба.

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"Сегодня ночью Бурдж-Халифа празднует День независимости Украины и желает ее народу мира и процветания", – подписали видео на странице небоскреба из ОАЭ.

На опубликованном видео также звучит гимн Украины.

Читайте также: Варфоломей: Украинцы добились независимости. Хотели свою церковь – и тоже получили

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Марк Сировой
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оаэ небоскреб флаг украины Дубай день независимости бурдж-халифа
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