Зеленский: У нас есть четкий план выхода из карантина – видео

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Президент Владимир Зеленский анонсировал четкий план правительства по выходу страны из карантина

У правительства Украины есть четкий план выхода из карантина. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам сегодня, 23 апреля.

"Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это правильный шаг, который базируется на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения. У нас есть четкий план выхода из карантина", – сказал президент.

По словам Зеленского, скоро премьер-министр озвучит детальный сценарий пяти этапов выхода из карантина.

Он отметил, что плавный выход начнется при выполнении двух ключевых условий. 

"Первое: на протяжении десяти дней процент выявленных больных не изменяется или остается в рамках 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем наполовину", – уточнил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Еврокомиссия предоставит Украине помощь для борьбы с COVID-19 в размере 1,2 миллиарда евро, а также рассказал о том, что Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом, который, по предварительным прогнозам, может быть очень эффективным.

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Теги: карантин, коронавирус, видеообращение, Владимир Зеленский
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