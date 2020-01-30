Атлетам из России могут запретить выступать в нейтральном статусе

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Отдел по борьбе с нарушениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) рекомендовал международной федерации World Athletics исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и запретить российским атлетам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает BBC.

AIU отмечает, что ВФЛА не признает проблемы с допингом, в которых ее обвиняют, как должна была сделать ответственная федерация, а, напротив, отрицает свою причастность и осуществляет нападки в сторону расследования.

В World Athletics заявили, что, если ВФЛА продолжит отрицать обвинения, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд. В результате российские спортсмены могут потерять возможность выступить на летней Олимпиаде 2020 в Токио даже в нейтральном статусе.

В случае, если в России признают обвинения, будет предложена возможность выступления российских атлетов в нейтральном статусе, а санкции в отношении ВФЛА не будут подразумевать ее исключение.

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио.

22 января WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.

Вчера стало известно, что РФ "задним числом" изменила допинг-пробы части спортсменов.

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