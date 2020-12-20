Бокс. Альварес победил Смита, завоевав титул чемпиона мира WBC – видео

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Каллума Смита единогласным решением судей.

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Бой продолжался 12 раундов, Альварес получил победу решением судей: 119-109, 119-109, 117-11. На кону стояли титулы WBA и WBC.

Это первое поражение в боксерской карьере Смита. Альварес доминировал на протяжении всего боя, он разбил британцу лицо. Альварес очень хорошо уклонялся. Смит не смог удержать на дистанции Альвареса, несмотря на значительную разницу в росте.

Callum Smith had to laugh after Canelo dodged his punches in the 12th Round pic.twitter.com/vXnfMZSBYE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

This jab fake from Canelo to set up the uppercut pic.twitter.com/gsr4Itvjb6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Canelo's head movement continues to amaze pic.twitter.com/1KlTP1Aay6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

10 октября 2020-го американский боец ММА Хоакин Бакли сделал "самый невероятный нокаут в истории UFC".

В ночь на 13 декабря чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева.

В ночь на 19 декабря Геннадий Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Камила Шеремету.

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Владислав Сердюк

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