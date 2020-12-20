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Бокс. Альварес победил Смита, завоевав титул чемпиона мира WBC – видео

20.12.2020, 10:18
Бокс. Альварес победил Смита, завоевав титул чемпиона мира WBC – видео - Фото
Сауль Альварес победил Каллума Смита (Фото: пресс-служба Matchroom Boxing)

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Каллума Смита единогласным решением судей. 

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Бой продолжался 12 раундов, Альварес получил победу решением судей: 119-109, 119-109, 117-11. На кону стояли титулы WBA и WBC.

Это первое поражение в боксерской карьере Смита. Альварес доминировал на протяжении всего боя, он разбил британцу лицо. Альварес очень хорошо уклонялся. Смит не смог удержать на дистанции Альвареса, несмотря на значительную разницу в росте. 

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Владислав Сердюк
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