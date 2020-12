Бокс. Альварес победил Смита, завоевав титул чемпиона мира WBC – видео

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Каллума Смита единогласным решением судей.

Бой продолжался 12 раундов, Альварес получил победу решением судей: 119-109, 119-109, 117-11. На кону стояли титулы WBA и WBC.

Это первое поражение в боксерской карьере Смита. Альварес доминировал на протяжении всего боя, он разбил британцу лицо. Альварес очень хорошо уклонялся. Смит не смог удержать на дистанции Альвареса, несмотря на значительную разницу в росте.

Callum Smith had to laugh after Canelo dodged his punches in the 12th Round pic.twitter.com/vXnfMZSBYE