Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бокс. Деревянченко победил Головкина на дуэли взглядов: видео

Бокс. Деревянченко победил Головкина на дуэли взглядов: видео - Фото
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко (Фото: instagram.com/dazn_usa)
22.08.2019, 23:52

Бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden

Сегодня, 22 августа, украинец Сергей Деревянченко и казахстанский боксер Геннадий Головкин провели пресс-конференцию посвященную бою, который должен состояться 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Также боксеры провели первую дуэль взглядов. Об этом сообщает в Instagram DAZN, который обеспечивает гонорарный фонд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DAZN USA (@dazn_usa)

Деревянченко и Головкин сразятся за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который ранее принадлежал Саул "Канело" Альваресу.

  • Мексиканец не смог согласовать поединок с обязательным претендентом Деревянченко и его лишили пояса.
  • Деревянченко в последнем бою победил по очкам немца Джека Кулькая и получил статус обязательного претендента на чемпионский пояс IBF.
  • Головкин в последнем бою победил Стива Роллса из Канады.
  • Прошлой осенью Деревянченко конкурентно уступил американцу Дэниелу Джейкобсу в поединке за вакантный пояс IBF.

Читайте также: Бокс. Пакьяо завоевал титул суперчемпиона по версии WBA: видео

Напишите нам
бокс сергей деревянченко ibf геннадий головкин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 