Бокс. Деревянченко победил Головкина на дуэли взглядов: видео

Сегодня, 22 августа, украинец Сергей Деревянченко и казахстанский боксер Геннадий Головкин провели пресс-конференцию посвященную бою, который должен состояться 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Также боксеры провели первую дуэль взглядов. Об этом сообщает в Instagram DAZN, который обеспечивает гонорарный фонд.
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Деревянченко и Головкин сразятся за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который ранее принадлежал Саул "Канело" Альваресу.
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