Бокс. Деревянченко победил Головкина на дуэли взглядов: видео

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко (Фото: instagram.com/dazn_usa)

Сегодня, 22 августа, украинец Сергей Деревянченко и казахстанский боксер Геннадий Головкин провели пресс-конференцию посвященную бою, который должен состояться 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Также боксеры провели первую дуэль взглядов. Об этом сообщает в Instagram DAZN, который обеспечивает гонорарный фонд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DAZN USA (@dazn_usa) 22 Авг 2019 в 11:23 PDT

Деревянченко и Головкин сразятся за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который ранее принадлежал Саул "Канело" Альваресу.

Мексиканец не смог согласовать поединок с обязательным претендентом Деревянченко и его лишили пояса.

Деревянченко в последнем бою победил по очкам немца Джека Кулькая и получил статус обязательного претендента на чемпионский пояс IBF.

Головкин в последнем бою победил Стива Роллса из Канады.

Прошлой осенью Деревянченко конкурентно уступил американцу Дэниелу Джейкобсу в поединке за вакантный пояс IBF.

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