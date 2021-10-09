Бокс. Тайсон Фьюри записал обращение к Александру Усику – видео

Американский боксер-тяжеловес, обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC, Тайсон Фьюри обратился к своему украинскому коллеге Александру Усику. Видео опубликовано в Instagram на странице украинского офиса WBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Привет, Александр! Хороший поединок (против Энтони Джошуа, – ред.). Очень-очень хороший боксер. Я правда получил наслаждение", – сказал Фьюри рядом с президентом украинского офиса WBC Николаем Ковальчуком.

Он также пожелал Усику удачи и божьего благословения.

"Сделай свое дело в поединке-реванше (с Джошуа, – ред.)!" – завершил обращение британский боксер.

Читайте также: Усик хочет поехать в Крым с чемпионскими поясами

View this post on Instagram Публикация от Mykola Kovalchuk (@kovalchukmykola)

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа и завоевал пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжах.

В ночь на 10 октября Фьюри будет защищать пояс WBC в бою против Деонтея Уайлдера.

Читайте также: "Усик – это другой боец": BBC, the Guardian и другие СМИ о бое Усика и Джошуа

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.