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Бокс. Тайсон Фьюри записал обращение к Александру Усику – видео

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 15:47
Бокс. Тайсон Фьюри записал обращение к Александру Усику – видео - Фото
Тайсон Фьюри и Николай Ковальчук (скриншот видео WBC Ukraine, Instagram)

Американский боксер-тяжеловес, обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC, Тайсон Фьюри обратился к своему украинскому коллеге Александру Усику. Видео опубликовано в Instagram на странице украинского офиса WBC.

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"Привет, Александр! Хороший поединок (против Энтони Джошуа, – ред.). Очень-очень хороший боксер. Я правда получил наслаждение", – сказал Фьюри рядом с президентом украинского офиса WBC Николаем Ковальчуком.

Он также пожелал Усику удачи и божьего благословения.

"Сделай свое дело в поединке-реванше (с Джошуа, – ред.)!" – завершил обращение британский боксер.

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Марк Сировой
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