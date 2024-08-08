Борцы Насибов и Беленюк получили бронзу и серебро на Олимпиаде
На Олимпиаде в Париже украинские борцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк получили для Украины серебряную и бронзовую медали.
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Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов, одолев со счетом 3:1 польского спортсмена Аркадиуша Кулинича.
Насибов выступал в весе до 67 кг, в финале уступив 5:6 иранскому визаву Саиду Эсмаили.
В полуфинале украинец повредил глаз во время поединка с Хасратом Джафаровым, представителем Азербайджана. После этого у него была медицинская процедура на глазу — и в финале он выступал с повязкой.
Сейчас Украина занимает 15 место в медальном зачете с 10 медалями: три золота, три серебра и четыре бронзы.
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