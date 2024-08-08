Борці Насібов та Беленюк здобули бронзу та срібло на Олімпіаді

Україна на 15 місці у медальній таблиці

Парвіз Насібов (Фото: RITCHIE B. TONGO / EPA)

На Олімпіаді в Парижі українські борці Парвіз Насібов та Жан Беленюк здобули для України срібну та бронзову медалі.

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Беленюк завоював бронзу у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кілограмів, здолавши з рахунком 3:1 польського спортсмена Аркадіуша Кулініча.

Аркадіуш Кулініч та Жан Беленюк (Фото: RITCHIE B. TONGO / EPA)

Насібов виступав у вазі до 67 кг, у фіналі поступившись 5:6 іранському візаві Саїду Есмаілі.

У півфіналі українець ушкодив око під час двобою з Хасратом Джафаровим, представником Азербайджану. Після цього він мав медичну процедуру на оці — і у фіналі він виступав з пов'язкою.

Парвіз Насібов та Саїд Есмаілі (Фото: RITCHIE B. TONGO / EPA)

Зараз Україна посідає 15 місце у медальному заліку з 10 медалями: три золота, три срібла та чотири бронзи.

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