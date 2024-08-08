Борці Насібов та Беленюк здобули бронзу та срібло на Олімпіаді
На Олімпіаді в Парижі українські борці Парвіз Насібов та Жан Беленюк здобули для України срібну та бронзову медалі.
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Беленюк завоював бронзу у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кілограмів, здолавши з рахунком 3:1 польського спортсмена Аркадіуша Кулініча.
Насібов виступав у вазі до 67 кг, у фіналі поступившись 5:6 іранському візаві Саїду Есмаілі.
У півфіналі українець ушкодив око під час двобою з Хасратом Джафаровим, представником Азербайджану. Після цього він мав медичну процедуру на оці — і у фіналі він виступав з пов'язкою.
Зараз Україна посідає 15 місце у медальному заліку з 10 медалями: три золота, три срібла та чотири бронзи.
Першу українську медаль здобула фехтувальниця Ольга Харлан 29 липня – перемогла південнокорейську візаві Чой Себін та отримала бронзу.
3 серпня, українська жіноча збірна з фехтуваннявиборола перше українське золото на Олімпіаді . В останньому двобої Харлан перемогла опонентку з Кореї Джон Хайон з рахунком 8:2.
- Золотим медалістам в індивідуальних видах спорту Україна виплачує $125 000: більшу суму пропонують тільки десять країн.
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