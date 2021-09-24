UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Formula 1. Льюис Хэмилтон сбил своего механика – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 18:15
Formula 1. Льюис Хэмилтон сбил своего механика – видео - Фото
Сбитый Хэмилтоном механик команды Mercedes (скриншот видео Formula 1, Twitter)

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон сбил своего механика на пит-стопе. Видео было опубликовано в Twitter Formula 1.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел во время тренировки на трассе в Сочи. Хэмилтон не успел вовремя затормозить и сбил механика, ответственного за передний домкрат. Тот упал на спину.

Гонщик спросил, все ли в порядке с механиком. Ему ответили, что с ним все нормально.

Судя по переговорам с командой, инцидент произошел, поскольку Хэмилтон нажал на "магическую кнопку". Как объясняет Motorsport, она меняет баланс тормозов и уже подводила гонщика на гран-при в Баку, когда из-за нее он ошибся на старте.

Смотрите также: Вышел из пламени. Пилот Формулы-1 попал в ужасную аварию на Гран-при Бахрейна: видео

Читайте также: Пилот Формула-1 сошел с гонки из-за бумаги для сэндвича

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Mercedes Формула-1 сочи Льюис Хэмилтон Formula 1 механик
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 