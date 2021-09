Formula 1. Льюис Хэмилтон сбил своего механика – видео

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон сбил своего механика на пит-стопе. Видео было опубликовано в Twitter Formula 1.

Инцидент произошел во время тренировки на трассе в Сочи. Хэмилтон не успел вовремя затормозить и сбил механика, ответственного за передний домкрат. Тот упал на спину.

Гонщик спросил, все ли в порядке с механиком. Ему ответили, что с ним все нормально.

Судя по переговорам с командой, инцидент произошел, поскольку Хэмилтон нажал на "магическую кнопку". Как объясняет Motorsport, она меняет баланс тормозов и уже подводила гонщика на гран-при в Баку, когда из-за нее он ошибся на старте.

