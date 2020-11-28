Футбол. "Динамо" победило "Ворсклу" и продолжает лидировать в УПЛ
28.11.2020, 19:13
Беньямин Вербич (фото - facebook.com:fcdynamoua)
Киевское "Динамо" в центральном матче 11 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 обыграло полтавскую "Ворсклу".
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Матч прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Голы забили Виктор Цыганков (14-я минута) и Беньямин Вербич (37).
В обоих командах есть удаления – на 82-й минуте был удален динамовец Илья Забарный, на 90-й – полтавчанин Ибрагим Кане.
Также сегодня встретятся "Днепр-1" и донецкий "Шахтер" (начало в 19:30, смотреть онлайн).
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