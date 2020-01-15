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Футбол. Лунина арендовал аутсайдер второго дивизиона Испании

Футбол. Лунина арендовал аутсайдер второго дивизиона Испании - Фото
Андрей Лунин (фото - пресс-служба ФК Овьедо)
15.01.2020, 12:12

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года

Испанский "Овьедо" арендовал у мадридского "Реала" 20-летнего украинского голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Овьедо" сейчас занимает 17 место в Сегунде (второй по силе дивизион Испании) и борется за выживание. Футболист уже провел первую тренировку в новой команде.

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В первой части сезона Лунин полгода выступал за "Вальдолид" из элитной Ла Лиги, однако закрепиться в основе так и не смог.

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