Футбол. Лунина арендовал аутсайдер второго дивизиона Испании

Андрей Лунин (фото - пресс-служба ФК Овьедо)

Испанский "Овьедо" арендовал у мадридского "Реала" 20-летнего украинского голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Овьедо" сейчас занимает 17 место в Сегунде (второй по силе дивизион Испании) и борется за выживание. Футболист уже провел первую тренировку в новой команде.

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Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedo pic.twitter.com/MUPpxmsCH4 — Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020

В первой части сезона Лунин полгода выступал за "Вальдолид" из элитной Ла Лиги, однако закрепиться в основе так и не смог.

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