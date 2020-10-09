Футбол. Матчи "Динамо" в Лиге чемпионов пройдут с болельщиками: билеты уже в продаже

Первый домашний матч в групповом этапе Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с итальянским "Ювентусом"

Киевское "Динамо" получило разрешение от городских властей на допуск болельщиков на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба бело-синих.

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Сегодня началась продажа билетов на первый домашний поединок киевлян против Ювентуса из Турина. Поединок состоится в 19:55 20 октября. Цена билетов – от 150 до 7000 гривень.

В Динамо отмечают, что в билеты будут продаваться в ограниченном количестве. Согласно требованиям УЕФА, трибуны должны быть заполнены не более чем на 30%.

Матчи будут проводиться в соответствии с медицинским проколом УЕФА, Минздрава, Украинской ассоциации футбола, а также с соблюдением карантинных ограничений, заверяют в клубе. Болельщиков начнут впускать за два часа до начала игры, им будут мерить температуру и выдавать маски.

11 сентября МОЗ и УАФ одобрили возвращение футбольных фанатов на матчи международного уровня, в частности, сборной и еврокубков.

1 октября УЕФА разрешил болельщикам вернуться на трибуны, но не более 30% от максимальной вместимости трибун.

В тот же день состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ. Киевское "Динамо" попало в группу G к "Барселоне", "Ювентусу" и "Фенеренцварошу".

6 октября "Динамо" попросило мэра Киева Виталия Кличко дать разрешение для проведения матчей ЛЧ с болельщиками.

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Марк Сировой

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