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Футбол. Результаты матчей Лиги чемпионов от 17 сентября – видео

Футбол. Результаты матчей Лиги чемпионов от 17 сентября – видео - Фото
Фото: uefa.com
18.09.2019, 08:10

Стартовал новый сезон в самом престижном клубном соревновании Европы

Вчера, 17 сентября, состоялся первый матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20. Об этом сообщает uefa.com.

LIGA.net собрала подборку с видео лучших моментов и всех голов сыгранных поединков.

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Фото: uefa.com

В одном из центральных матчей тура победитель прошлогоднего розыгрыша турнира английский "Ливерпуль" уступил на выезде итальянскому "Наполи" со счетом 2:0. На 82-й минуте Дрис Мертенс реализовал пенальти, мощным ударом пробив вратаря англичан Адриана. А уже в компенсированное время неразберихой в обороне "красных" воспользовался Фернандо Льоренте.

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"Наполи" - "Ливерпуль" 2:0 (Видео - Golazo TV)

Другой матч с громким заголовком закончился всухую. Дортмундская "Боруссия" и испанская "Барселона" расписали нулевую ничью.

"Боруссия" Д - "Барселона" 0:0 (Видео - Top Goals)

Наиболее результативный матч прошел в группе Е. Австрийский "Ред Булл" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 6:2.

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"Ред Булл" Зальцбург - "Генк" 6:2 (Видео: feslegen409)

Победитель Лиги Европы прошлого сезона лондонский "Челси" проиграл в домашнем матче испанской "Валенсии" – 0:1.

"Челси" - "Валенсия" 0:1 (Видео: Football Highlights & Goals)

Полуфиналист  Лиги чемпионов сезона 2018/19 амстердамский "Аякс" разгромил французский "Лилль" из одноименного города. Результат встречи – 3:0.

"Аякс" - "Лилль" 3:0 (Видео: Golazo TV)

Миланский "Интер" сенсационно не справился с пражской "Славией" – 1:1.

"Интер" - "Славия" 1:1 (Видео: Golazo TV)

Лиссабонская "Бенфика" в домашнем матче уступила "Ред Буллу" из Ляйпцига. 1:2.

"Бенфика" - "Ред Булл" Л 1:2 (Видео: Golazo TV)

"Зенит" Санкт-Петербург на выезде сыграл вничью с лионским "Олимпиком". 1:1.  

"Олимпик" Лион - "Зенит" (Видео: Lucky Forever2)

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