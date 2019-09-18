Футбол. ЛЧ. "Шахтер" vs "Ман Сити": где и когда смотреть - видео

Сегодня, 18 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет с английским "Манчестер Сити" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Поединок пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало встречи запланировано на 22:00. Посмотреть трансляцию матча можно будет на телеканале Футбол 2.

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Фото: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк

Накануне поединка команды провели тяжелые встречи в национальных чемпионатах.

"Шахтер" в драматичном матче одолел луганскую "Зарю" со счетом 4:3. Однако потерял в этом поединке своего капитана Тайсона, который получил сотрясение мозга после столкновения с защитником "Шахтера" – Исмаили. Врачи заявляли, что участие лидера "горняков" в матче Лиги чемпионов находится под вопросом.

"Манчестер Сити" и вовсе уступил в матче 5 тура Английской премьер лиги. Чемпионы страны сенсационно проиграли "Норвичу" (3:2). После матча полузащитник горожан Родри заявил, что игроки манчестерского клуба не на шутку разозлились – и намерены "прикончить Шахтер".

Следует отметить, что "Шахтер" уже встречался с "Манчестер Сити" на стадии группового этапа в последних двух розыгрышах Лиги чемпионов. В сезоне 2017/18 дончане уступили на выезде 2:0, однако сумели взять реванш дома – 2:1. В сезоне ж 2018/19 результаты не были позитивными для украинцев: "Манчестер Сити" дважды разгромил "Шахтер" со счетом 0:3 и 0:6.

Кроме того, за "Манчестер Сити" выступает воспитанник Академии "Шахтера" и самый дорогой украинский футболист – Александр Зинченко. Годами ранее он со скандалом разорвал контракт с донецким клубом, после чего играл в российской "Уфе".

Помимо англичан соперниками Шахтера в группе С будут итальянская "Аталанта" из Бергамо и хорватское "Динамо" из Загреба.

Киевское "Динамо" и ФК "Александрия" будут играть во втором по значимости турнире континента - Лиге Европы. Список их соперников - здесь.

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