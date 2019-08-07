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Футбол. Скаут "Вест Хэма" следил за Цыганковым в матче с "Брюгге"

Футбол. Скаут "Вест Хэма" следил за Цыганковым в матче с "Брюгге" - Фото
Фото: Facebook "Динамо"
07.08.2019, 12:35

Вчера за матчем "Динамо"-"Брюгге" наблюдал представитель английского "Вест Хэма"

Скаут лондонского "Вест Хэма" посетил матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо" (1:0). Об этом сообщает сайт ExWHUemployee.

Целью его визита был смотр игры полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова.

Скаут из английского клуба просматривал не только украинца, но и других молодых игроков из обоих клубов. Их фамилии ExWHUemployee не называет.

Киевское "Динамо", вчера, 6 августа, открыло свой еврокубковый сезон. К сожалению, "бело-синие" в гостях проиграли 0:1.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что команда сыграла неплохо и в частности второй тайм вселяет в него оптимизм.

Главный тренер бельгийского футбольного клуба "Брюгге" Филипп Клеман заявил, что он особенно доволен первым таймом игры.

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динамо Брюгге
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