Футбол. Скаут "Вест Хэма" следил за Цыганковым в матче с "Брюгге"

Фото: Facebook "Динамо"

Скаут лондонского "Вест Хэма" посетил матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо" (1:0). Об этом сообщает сайт ExWHUemployee.

Целью его визита был смотр игры полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова.

Скаут из английского клуба просматривал не только украинца, но и других молодых игроков из обоих клубов. Их фамилии ExWHUemployee не называет.

Киевское "Динамо", вчера, 6 августа, открыло свой еврокубковый сезон. К сожалению, "бело-синие" в гостях проиграли 0:1.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что команда сыграла неплохо и в частности второй тайм вселяет в него оптимизм.

Главный тренер бельгийского футбольного клуба "Брюгге" Филипп Клеман заявил, что он особенно доволен первым таймом игры.