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Футбольный чемпионат Испании возобновится 8 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, сообщает BBC.

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"Мы очень довольны решением", - заявил глава футбольной лиги Хавьер Тьебас, - "Это результат огромной работы клубов, игроков, тренеров, Национального спортивного совета и агентов".

С 8 июня возобновятся как матчи премьер-лиги, так и второго дивизиона. Сообщается, что первым матчем премьер-лиги станет дерби между клубами Севилья и Реал Бетис.

Чемпионат Испании по футболу был остановлен 12 марта из-за эпидемии коронавируса.

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