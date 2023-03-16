Германия отказалась от Кубка мира по женскому фехтованию из-за допуска спортсменок из РФ

Федерация фехтования Германии отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за того, что к участию в соревнованиях допустили спортсменок из России и Беларуси. Об этом сообщил официальный сайт федерации.

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Глава федерации Клаудия Бокель заявила, что решение о допуске спортсменок из РФ "вызвало бурные дискуссии" и отказ от проведения этапа соревнований означает, что в Германии с таким решением не согласны.

"Как и прежде, наша солидарность с народом Украины, страдающим от агрессивной войны", – говорится в сообщении.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменкам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях под "нейтральным флагом".

Решение принято на фоне решения Международного олимпийского комитета допустить к участию в Олимпиаде в Париже спортсменов из РФ и Беларуси при условии, что они никоим образом не будут представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране.

29 января 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.

9 февраля глава МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду из-за участия россиян.

20 февраля правительства 34 стран обратились к МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.

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Сергій Бережний

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