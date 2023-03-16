UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия отказалась от Кубка мира по женскому фехтованию из-за допуска спортсменок из РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 21:23
Германия отказалась от Кубка мира по женскому фехтованию из-за допуска спортсменок из РФ - Фото
Соревнования рапиристок (Фото - EPA)

Федерация фехтования Германии отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за того, что к участию в соревнованиях допустили спортсменок из России и Беларуси. Об этом сообщил официальный сайт федерации.

Глава федерации Клаудия Бокель заявила, что решение о допуске спортсменок из РФ "вызвало бурные дискуссии" и отказ от проведения этапа соревнований означает, что в Германии с таким решением не согласны.

"Как и прежде, наша солидарность с народом Украины, страдающим от агрессивной войны", – говорится в сообщении.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменкам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях под "нейтральным флагом".

Решение принято на фоне решения Международного олимпийского комитета допустить к участию в Олимпиаде в Париже спортсменов из РФ и Беларуси при условии, что они никоим образом не будут представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. 

Читайте также: "Жалкое лицемерие". Кулеба оценил попытки главы МОК протянуть РФ и Беларусь на Игры-2024

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спорт Германия санкции кубок мира фехтование международные соревнования
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 