Совет Международной федерации хоккея на льду посчитал "небезопасным" возвращение команд России и Беларуси в международные чемпионаты и соревнования в сезоне 2023-24 годов. Заявление об этом опубликовано на сайте Международной федерации.

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Совет МФХЛ "рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с возвращением национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования", и принял решение, что это "пока небезопасно".

Совет постановил, что чемпионат мира 2023-24 годов по хоккею на льду пройдет без участия сборных России и Беларуси.

Оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что разрешит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Зеленский в ответ заявил, что РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее.

Правительства 34 стран обратились к МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.

24 марта Всемирная ассоциация легкой атлетики восстановила членство для Всероссийской легкоатлетической федерации, однако заявила, что не допустит атлетов из РФ и Беларуси к участию в соревнованиях.

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Сергій Бережний

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