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Хоккей: Команды РФ и Беларуси не допустили к международным соревнованиям сезона 2023-24

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24.03.2023, 16:13
Хоккей: Команды РФ и Беларуси не допустили к международным соревнованиям сезона 2023-24 - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - iihf.com)

Совет Международной федерации хоккея на льду посчитал "небезопасным" возвращение команд России и Беларуси в международные чемпионаты и соревнования в сезоне 2023-24 годов. Заявление об этом опубликовано на сайте Международной федерации.

Совет МФХЛ "рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с возвращением национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования", и принял решение, что это "пока небезопасно".

Совет постановил, что чемпионат мира 2023-24 годов по хоккею на льду пройдет без участия сборных России и Беларуси.

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Сергій Бережний
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Спорт санкции хоккей
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