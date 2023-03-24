World Athletics вернула членство спортсменам РФ, но не допустит их к соревнованиям
Всемирная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) восстановила членство для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), однако заявила, что не допустит участия атлетов из РФ и Беларуси в соревнованиях.
Всемирная ассоциация объявила о ряде принципиальных решений, в том числе об участии в работе федерации спортсменов из России и Беларуси.
Совет ассоциации согласился восстановить коллективное членство ВФЛА "после семи лет отстранения из-за вопиющих институциональных допинговых нарушений". Однако на ВФЛА на три года наложены 35 особых условий, выполнение которых будут гарантировать ВФЛА от повторения допинговых нарушений.
При этом спортсмены, официальные лица и вспомогательный персонал из России и Беларуси останутся отстранены от соревнований в обозримом будущем из-за вторжения России в Украину, сказано в заявлении.
Совет подтвердил решение от марта 2022 года об "исключении российских и беларуских спортсменов, вспомогательного персонала, официальных лиц федераций-членов и официальных лиц, являющихся гражданами этих двух стран, от участия во всех мероприятиях Всемирной легкоатлетической серии в обозримом будущем".
Введенные санкции предусматривают запрет на проведение в РФ и Беларуси международных соревнований по легкой атлетике, лишение делегаций РФ и Беларуси права присутствовать, выступать и/или голосовать на заседаниях Конгресса ассоциации, отказ в аккредитациях для участия в любых мероприятиях Всемирной легкоатлетической серии и так далее.
Совет рекомендует организаторам соревнований Бриллиантовой лиги, Континентального тура, Label Races и другим придерживаться такого же подхода и не допускать на них спортсменов и официальных лиц ВФЛА и Беларуской федерации легкой атлетики.
- Оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что разрешит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Зеленский в ответ заявил, что РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее.
- Правительства 34 стран обратились к МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.
- Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.
- МОК назвал "неконструктивной и клеветнической" критику со стороны Украины. Также глава МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду из-за участия россиян.
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