World Athletics вернула членство спортсменам РФ, но не допустит их к соревнованиям

Всемирная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) восстановила членство для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), однако заявила, что не допустит участия атлетов из РФ и Беларуси в соревнованиях.

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Всемирная ассоциация объявила о ряде принципиальных решений, в том числе об участии в работе федерации спортсменов из России и Беларуси.

Совет ассоциации согласился восстановить коллективное членство ВФЛА "после семи лет отстранения из-за вопиющих институциональных допинговых нарушений". Однако на ВФЛА на три года наложены 35 особых условий, выполнение которых будут гарантировать ВФЛА от повторения допинговых нарушений.

При этом спортсмены, официальные лица и вспомогательный персонал из России и Беларуси останутся отстранены от соревнований в обозримом будущем из-за вторжения России в Украину, сказано в заявлении.

Совет подтвердил решение от марта 2022 года об "исключении российских и беларуских спортсменов, вспомогательного персонала, официальных лиц федераций-членов и официальных лиц, являющихся гражданами этих двух стран, от участия во всех мероприятиях Всемирной легкоатлетической серии в обозримом будущем".

Введенные санкции предусматривают запрет на проведение в РФ и Беларуси международных соревнований по легкой атлетике, лишение делегаций РФ и Беларуси права присутствовать, выступать и/или голосовать на заседаниях Конгресса ассоциации, отказ в аккредитациях для участия в любых мероприятиях Всемирной легкоатлетической серии и так далее.

Совет рекомендует организаторам соревнований Бриллиантовой лиги, Континентального тура, Label Races и другим придерживаться такого же подхода и не допускать на них спортсменов и официальных лиц ВФЛА и Беларуской федерации легкой атлетики.

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Сергій Бережний

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