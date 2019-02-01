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01.02.2019, 16:33

Из-за тумана две футбольные команды не могут попасть в Киев

Из-за тумана две футбольные команды не могут попасть в Киев - Фото
Футболисты "Олимпика" (фото - olimpik.com.ua)

Из-за густого тумана аэропорт не смог принять самолет, на котором летели спортсмены

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Самолет с игроками двух украинских футбольных команд - "Олимпик" (Донецк) и "Десна" (Чернигов) вечером 31-го января не смог приземлиться в аэропорту «Киев» за густого тумана. Об этом сообщает сайт ФК "Олимпик".

Футболисты клуба "Олимпик" летели в Киев из аэропорта Анталии, чтобы провести три дня с семьями и "перезагрузиться" перед вторым турецким сбором, который стартует 4 февраля.

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В 00:55 самолет, в котором летел "Олимпик" и еще один футбольный клуб - "Десна" - должен был приземлиться в аэропорту "Киев". Однако из-за густого тумана аэропорт не смог принять рейс, самолет вернулся в Турцию.

Как отметили в клубе "Олимпик", пока неизвестно, когда футболисты смогут вернуться в Киев.

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Теги: футбол, погода, аэропорт киев, туман
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