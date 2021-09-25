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Коронавирус. УАФ приостановила продажу билетов на матч сборной Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 12:23
Коронавирус. УАФ приостановила продажу билетов на матч сборной Украины - Фото
Сборная Украины по футболу (фото - пресс-служба УАФ)

Из-за эпидемии коронавируса Украинская ассоциация футбола приостановила продажу билетов на матч сборной Украины и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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УАФ объяснила, что приостановила продажу билетов из-за изменения эпидемиологической ситуации – растет заболеваемость COVID-19.

Купленные ранее билеты остаются действительными. В УАФ говорят, что следят за динамикой заболеваемости, и надеются возобновить продажу билетов в ближайшее время. О возобновлении продаж в УАФ обещают сообщить дополнительно.  

Поединок Украины и Боснии и Герцеговиной должен состояться 12 октября в 21:45 на Арене Львов. Это матч группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022.

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Марк Сировой
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