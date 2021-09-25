Коронавирус. УАФ приостановила продажу билетов на матч сборной Украины
Из-за эпидемии коронавируса Украинская ассоциация футбола приостановила продажу билетов на матч сборной Украины и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
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УАФ объяснила, что приостановила продажу билетов из-за изменения эпидемиологической ситуации – растет заболеваемость COVID-19.
Купленные ранее билеты остаются действительными. В УАФ говорят, что следят за динамикой заболеваемости, и надеются возобновить продажу билетов в ближайшее время. О возобновлении продаж в УАФ обещают сообщить дополнительно.
Поединок Украины и Боснии и Герцеговиной должен состояться 12 октября в 21:45 на Арене Львов. Это матч группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022.
- Летом в сборной Украины сменился главный тренер, вместо Андрея Шевченко эту должность с приставкой и. о. занял Александр Петраков.
- Во время первого сбора под руководством Петракова Украина сыграла три ничьи: с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1).
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