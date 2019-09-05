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Кубинского супертяжа не будет на чемпионате мира в РФ: он сбежал

Кубинского супертяжа не будет на чемпионате мира в РФ: он сбежал - Фото
Хосе Анхель Лардо (фото - jit.cu)
05.09.2019, 08:09

Боксер Хосе Анхель Лардо ушел из гостиницы в Германии и не вернулся. До него точно так же сбегали и другие, более известные кубинские боксеры.

Из боксерской сборной Кубы, которая перед началом чемпионата мира среди любителей проводит сборы в Германии, сбежал 29-летний супертяжеловес. Об этом со ссылкой на данные Федерации бокса Кубы пишет Vringe.

Хосе Анхель Лардо ушел из гостиницы, где расположилась национальная сборная страны, "и скрылся в неизвестном направлении". Где он сейчас, неизвестно.

"Можно предположить, что вскоре он объявится под крылом одной из европейских или американских промоутерских компаний и начнет карьеру в профессионалах, как многие соотечественники до него", - отмечает издание.

11 лет назад Лардо стал чемпионом мира среди юношей, а в 2009-м взял бронзу взрослого чемпионата мира. Спустя два года он дошел до четвертьфинала ЧМ-2011. С таким же результатом кубинец завершил и Олимпиаду-2012. В 2017 году Лардо выиграл Панамериканские игры, а в 2018-м стал победителем Центральноамериканских и Карибских игр.


Фото: worldseriesboxing.com

Чемпионат мира по боксу среди любителей пройдет в Екатеринбурге (РФ) с 9 по 21 сентября. Сборная Украины его проигнорирует.

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куба бокс Хосе Анхель Лардо
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