Кубинского супертяжа не будет на чемпионате мира в РФ: он сбежал

Хосе Анхель Лардо (фото - jit.cu)

Из боксерской сборной Кубы, которая перед началом чемпионата мира среди любителей проводит сборы в Германии, сбежал 29-летний супертяжеловес. Об этом со ссылкой на данные Федерации бокса Кубы пишет Vringe.

Хосе Анхель Лардо ушел из гостиницы, где расположилась национальная сборная страны, "и скрылся в неизвестном направлении". Где он сейчас, неизвестно.

"Можно предположить, что вскоре он объявится под крылом одной из европейских или американских промоутерских компаний и начнет карьеру в профессионалах, как многие соотечественники до него", - отмечает издание.

11 лет назад Лардо стал чемпионом мира среди юношей, а в 2009-м взял бронзу взрослого чемпионата мира. Спустя два года он дошел до четвертьфинала ЧМ-2011. С таким же результатом кубинец завершил и Олимпиаду-2012. В 2017 году Лардо выиграл Панамериканские игры, а в 2018-м стал победителем Центральноамериканских и Карибских игр.

Фото: worldseriesboxing.com

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