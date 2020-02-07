Непобежденного чемпиона мира по боксу обвиняют в насилии: видео

Чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBA Жервонту Дэвиса (23-0, 22 КО) обвиняют в насилии против бывшей девушки - матери его ребенка. Об этом сообщает CNN.
В поле зрения полиции города Корал Гэйбс (штат Флорида, США) попал инцидент во время баскетбольного матча в университете Майами. В отчете говорится, что на видео зафиксировано, как Дэвис схватил женщину за рубашку у горла – и потащил в другую комнату.
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Он добровольно пришел в отделение полиции и был арестован, а позднее отпущен под залог в размере $1500. Представитель Дэвиса не ответил на запрос о комментарии от CNN.
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Видео: UkraineAtamansPRO/YouTube