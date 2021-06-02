Обошли Россию в финале: Украина взяла золото и серебро на чемпионате Европы по стрельбе

В Осиеке (Хорватия) сборная Украины обошла россиян и завоевала золото и серебро в финале чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе в миксте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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Украинские спортсмены завоевали две главные награды в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанцию 25 метров в миксте.

Золото досталось Юлии Коростелевой и Александру Петриву. Спортсмены опередили своих соотечественников – Анастасию Немец и Владимира Пастернака (9:1), которые завоевали серебро.

Бронза досталась россиянам Надежде Колоде и Леониду Екимову – они выиграли матч за третье место у итальянцев (9:5).

26 мая 2021-го сообщалось, что женская сборная Украины по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров завоевала золотые медали на чемпионате Европы.

28 мая в финале стрельбы из малокалиберного пистолета (дистанция – 50 метров) победил украинец Олег Омельчук.

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Оксана Житнюк

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