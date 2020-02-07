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Оскорбление Зозули. Испанский клуб проиграл апелляцию и заплатит

Оскорбление Зозули. Испанский клуб проиграл апелляцию и заплатит - Фото
Роман Зозуля (Фото: David Ramiro/ЕРА)
07.02.2020, 22:40

"Райо Вальекано" должен заплатить штраф и закрыть часть трибун

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание для испанского клуба "Райо Вальекано". Ранее его назначили из-за высказываний их фанатами в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча с командой "Альбасете". Об этом сообщается на сайте федерации.

"Райо Вальекано" должен заплатить штраф в размере 18 000 евро. Также клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

Приостановленный матч 20-го тура второго испанского дивизиона (Сегунды) "Райо Вальекано" – «Альбасете", во время которого и произошел инцидент с Зозулей, доиграют при пустых трибунах.

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Роман Зозуля футбол Райо Вальекано Альбасете
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