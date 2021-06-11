"Основание для победы". В УАФ пояснили, зачем дали официальный статус фразе "Героям слава"
Присвоение официального статуса лозунгу "Героям слава" дает юридические основания для победы в скандале с запретом УЕФА на размещение этой фразы на форме сборной Украины. Об этом рассказал в комментарии Радио Свобода LIVE вице-президент Украинской ассоциации футбола Сергей Куницын.
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Он напомнил, что сейчас в Риме президент УАФ Андрей Павелко ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить лозунг "Героям слава" на форме сборной на Евро-2020.
Куницын отметил, что в УАФ очень квалифицированные юристы – и, насколько ему известно, решение о присвоении официального статуса лозунгу может быть путем к положительному решению вопроса с формой.
"Высший футбольный орган государства утвердил этот логотип (карту Украины с временно оккупированным РФ Крымом и тризубом, – ред.), эти слова как официальные. И это дает юридические основания для того, чтобы мы победили. Я надеюсь на это", – сказал он.
Куницын также выразил надежду, что "здравый смысл победит", ведь эти слова "никого не унижают, а украинскую нацию объединяют".
- 10 июня СМИ сообщили, что после запроса Российского футбольного союза УЕФА обязал убрать слоган "Героям слава" с формы сборной Украины на Евро-2020. Однако разрешил оставить надпись "Слава Украине" и карту страны с временно оккупированным Россией Крымом.
- На переговоры с УЕФА в Рим срочно вылетел глава УАФ Павелко.
- 11 июня УАФ единогласно утвердила слоганы "Слава Украине", "Героям Слава" и карту с Крымом футбольными символами Украины.
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