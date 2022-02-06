Пекин-2022: биатлон, даунхилл и санный спорт – расписание Олимпиады на 7 февраля
Завтра, 7 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют восемь комплектов медалей. Украинцы планируют выступать в четырех видах.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
03:05. Керлинг. Микст. Швейцария – Норвегия (13-й тур).
03:05. Керлинг. Микст. Канада – Италия (13-й тур).
03:05. Керлинг. Микст. США – Великобритания (13-й тур).
03:05. Керлинг. Микст. Чехия – Китай (13-й тур).
03:22. Фигурное катание. Командный турнир (мужчины, произвольная программа).
03:30. Фристайл. Биг-эйр (женщины, квалификация).
04:15. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом (женщины, первая попытка). Выступает Анастасия Шепиленко.
04:31. Фигурное катание. Командный турнир (танцы на льду, произвольный танец).
05:37. Фигурное катание. Командный турнир (женщины, произвольная программа). Финал.
Читайте также: Олимпиада-2022. Крендель, буллиты и "Щедрик" – 10 фото с Олимпийских игр за день
06:00. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Финал.
06:00. Горнолыжный спорт (Даунхилл). Мужчины. Финал. Выступает Иван Ковбаснюк.
06:10. Хоккей. Женщины. ОКР – Канада (четвертый тур, группа А).
07:30. Фристайл. Биг-эйр (мужчины, квалификация).
08:30. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом (женщины, вторая попытка). Финал. Выступает Анастасия Шепиленко.
10:30. Конькобежный спорт. 1500 м (женщины). Финал.
Читайте также: Двойной рекорд и протест против победы россиян – результаты Олимпиады – 2022 за 6 февраля
10:40. Хоккей. Женщины. Дания – Чехия (четвертый тур, группа В).
11:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка – 15 км. Финал. Выступают Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко.
13:30. Шорт-трек. 500 м (женщины, 1/4 финала).
13:44. Шорт-трек. 1000 м (мужчины, 1/4 финала).
13:45. Прыжки с трамплина. Командные состязания. Первый раунд.
13:50. Санный спорт. Одноместные сани (женщины, первая попытка). Выступают Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.
14:05. Керлинг. Микст. Полуфиналы.
14:13. Шорт-трек. 500 м (женщины, 1/2 финала).
14:20. Шорт-трек. 1000 м (мужчины, 1/2 финала).
Результаты, эмоции и последние новости из Пекина вы можете прочесть в нашем спецпроекте Олимпиада-2022.
14:46. Шорт-трек. 500 м (женщины). Финал.
14:51. Прыжки с трамплина. Командные состязания. Финал.
14:58. Шорт-трек. 1000 м (мужчины). Финал.
15:10. Хоккей. Женщины. Швейцария – Финляндия (четвертый тур, группа А).
15:10. Хоккей. Женщины. Китай – Швеция (четвертый тур, группа В).
15:30. Санный спорт. Одноместные сани (женщины, вторая попытка). Выступают Елена Стецькив, Юлианна Туницкая.
Неудачный биатлон и дисквалификация россиян – результаты Олимпиады-2022 за 5 февраля
Поражения россиян, мировой рекорд и Украина без шансов – результаты дня на Олимпиаде-2022
Разгром от Канады в хоккее и ошибки лидеров – результаты второго дня Олимпиады-2022
Поражения фаворитов в керлинге – результаты первого дня Олимпиады-2022
Комментарии