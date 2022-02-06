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Пекин-2022: биатлон, даунхилл и санный спорт – расписание Олимпиады на 7 февраля

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 23:30
Пекин-2022: биатлон, даунхилл и санный спорт – расписание Олимпиады на 7 февраля - Фото
Фото: EPA

Завтра, 7 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют восемь комплектов медалей. Украинцы планируют выступать в четырех видах.

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03:05. Керлинг. Микст. Швейцария – Норвегия (13-й тур).

03:05. Керлинг. Микст. Канада – Италия (13-й тур).

03:05. Керлинг. Микст. США – Великобритания (13-й тур).

03:05. Керлинг. Микст. Чехия – Китай (13-й тур).

03:22. Фигурное катание. Командный турнир (мужчины, произвольная программа).

03:30. Фристайл. Биг-эйр (женщины, квалификация).

04:15. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом (женщины, первая попытка). Выступает Анастасия Шепиленко.

04:31. Фигурное катание. Командный турнир (танцы на льду, произвольный танец).

05:37. Фигурное катание. Командный турнир (женщины, произвольная программа). Финал.

Пекин-2022: биатлон, даунхилл и санный спорт – расписание Олимпиады на 7 февраля

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06:00. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Финал.

06:00. Горнолыжный спорт (Даунхилл). Мужчины. Финал. Выступает Иван Ковбаснюк.

06:10. Хоккей. Женщины. ОКР – Канада (четвертый тур, группа А).

07:30. Фристайл. Биг-эйр (мужчины, квалификация).

08:30. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом (женщины, вторая попытка). Финал. Выступает Анастасия Шепиленко.

10:30. Конькобежный спорт. 1500 м (женщины). Финал.

Пекин-2022: биатлон, даунхилл и санный спорт – расписание Олимпиады на 7 февраля

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10:40. Хоккей. Женщины. Дания – Чехия (четвертый тур, группа В).

11:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка – 15 км. Финал. Выступают Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко.

13:30. Шорт-трек. 500 м (женщины, 1/4 финала).

13:44. Шорт-трек. 1000 м (мужчины, 1/4 финала).

13:45. Прыжки с трамплина. Командные состязания. Первый раунд.

13:50. Санный спорт. Одноместные сани (женщины, первая попытка). Выступают Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.

14:05. Керлинг. Микст. Полуфиналы.

Пекин-2022: биатлон, даунхилл и санный спорт – расписание Олимпиады на 7 февраля

14:13. Шорт-трек. 500 м (женщины, 1/2 финала).

14:20. Шорт-трек. 1000 м (мужчины, 1/2 финала).

Результаты, эмоции и последние новости из Пекина вы можете прочесть в нашем спецпроекте Олимпиада-2022.

14:46. Шорт-трек. 500 м (женщины). Финал.

14:51. Прыжки с трамплина. Командные состязания. Финал.

14:58. Шорт-трек. 1000 м (мужчины). Финал.

15:10. Хоккей. Женщины. Швейцария – Финляндия (четвертый тур, группа А).

15:10. Хоккей. Женщины. Китай – Швеция (четвертый тур, группа В).

15:30. Санный спорт. Одноместные сани (женщины, вторая попытка). Выступают Елена Стецькив, Юлианна Туницкая.

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