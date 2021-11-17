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Сборная Украины по футболу при отборе на чемпионат мира установила рекорд

17.11.2021, 15:47
Сборная Украины по футболу при отборе на чемпионат мира установила рекорд - Фото
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)

16 ноября сборная Украины по футболу установила спортивный рекорд в триумфальном матче завершающего тура квалификации на чемпионат мира-2022, обыграв в гостях Боснию и Герцеговину. Благодаря нескольким играм, завершившимся вничью, украинские футболисты после двух матчей вышли в плей-офф. Об этом сообщает Tribuna.com

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Победа над боснийцами стала второй для украинской команды, ничейным результатом при отборе на чемпионат мира-2022 завершились шесть поединков. Для выхода в плей-офф европейского отбора нашим футболистам понадобилось меньше всего побед с 1998 года, когда в квалификации на мундиаль начали принимать участие 32 команды. Такой результат для нашей сборной стал рекордным за всю историю украинского футбола.

Аналогичный рекорд был в 1998 году у сборной Венгрии. Тогда команда с тремя победами в квалификации смогла пробиться в плей-офф, где проиграла Сербии и Черногории по сумме двух игр со счетом 1:12. 

С двумя победами вторые места в своих группах европейской квалификации занимали две команды: в 2010 году – сборная Норвегии, а в 2014 году – сборная Дании. В плей-офф они так и не попали, поскольку были худшими среди команд, занявших вторые позиции. Максимально близкий к Украине результат показали сборные Италии и Уэльса – у них по пять выигрышей во время отбора на чемпионат мира.

  • 16 ноября 2021 года сборная Украины по футболу на выезде сыграла с Боснией и Герцеговиной решающий матч за право бороться за путевку на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Украинцы выиграли со счетом 0:2.
  • В первом матче во Львове Украина упустила победу, сыграв с боснийцами вничью 1:1.
  • Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы – на 28-29 марта.

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Яна Катасонова
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