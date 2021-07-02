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Сегодня стартует 1/4 финала Евро-2020: кто с кем играет, где и когда смотреть

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 10:12
Сегодня стартует 1/4 финала Евро-2020: кто с кем играет, где и когда смотреть - Фото
Трофей Евро-2020, кубок Анри Делоне (фото - ЕРА)

Сегодня, 2 июля, начинаются четвертьфиналы Евро-2020: Швейцария сыграет с Испанией, а Бельгия – с Италией. Матчи Украина – Англия и Чехия – Дания пройдут завтра, 3 июля.

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Матч Бельгия – Италия состоится 2 июля в 22:00. Смотреть онлайн трансляцию можно будет на каналах Украина, Футбол 1 / 2, платформе OLL.TV.

Бельгия в 1/8 финала выбила Португалию, пока еще действующих чемпионов Европы. Единственный гол дальним ударом забил Торган Азар.

Италия в 1/8 финала не без труда обыграла обидчиков сборной Украины – Австрию. Основное время закончилось со счетом 0:0, но в экстра-тайме итальянцы добыли победу 2:1.

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Матч Швейцария – Испания начнется в 19:00 2 июля. Онлайн трансляцию покажут на каналах Футбол 1 / 2, платформе OLL.TV

Испанцы вышли в четвертьфинал, обыграв в драматичном поединке 1/8 финала сборную Хорватии. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, но "красная фурия" смогла победить в экстра-тайме с хоккейным результатом – 3:5.

Швейцарцы в 1/8 финала победили действующих чемпионов мира – сборную Франции. Швейцария смогла отыграться со счета 1:3 в конце матча и оказалась сильнее в серии пенальти.

Полуфиналы Евро-2020 будут выглядеть так:

Швейцария/Испания – Бельгия/Италия;

Украина/Англия – Чехия/Дания.

  • С Евро-2020 уже вылетели четыре фаворита: Франция (действующий чемпион мира), Португалия (действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций УЕФА), Германия (предыдущий чемпион мира) и Нидерланды (финалист Лиги наций УЕФА).
  • Полуфиналы Евро-2020 состоятся 6 и 7 июля, финал будет 11 июля.

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Марк Сировой
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