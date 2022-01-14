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"Шахтер" купил футболиста сборной Бразилии у амстердамского "Аякса"

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 10:44
Давид Нерес (фото - ЕРА)

Донецкий "Шахтер" купил у амстердамского "Аякса" Давида Нереса – футболиста сборной Бразилии. Об этом сообщает сайт клуба из Нидерландов.

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Давид Нерес переходит в "Шахтер" за 12 млн евро, эта сумма может увеличиться до 16 млн в зависимости от показателей.

Нерес родился в 1997 году, выступает на позиции вингера, является воспитанником бразильского "Сан-Паулу", за который дебютировал в 19 лет. В 2017 году перешел в "Аякс", сыграл за амстердамский клуб 180 официальных матчей, забил 47 голов.

В "Аяксе" дважды делал национальный дубль – выигрывал чемпионат и Кубок Нидерландов в 2019 и 2021 годах. В 2019-м он также выиграл Суперкубок страны.

С 2019 года вызывается в сборную Бразилии, провел за нее семь матчей, забил один гол.

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Марк Сировой
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