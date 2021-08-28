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Стал известен календарь матчей "Шахтера" и "Динамо" в Лиге чемпионов – расписание игр

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 07:42
Стал известен календарь матчей
Лига чемпионов (фото - ЕРА)

"Динамо" и "Шахтер" опубликовали на своих сайтах расписание матчей в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Расписание матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов:

1 тур, 15 сентября, 19:45. "Шериф" Тирасполь – "Шахтер";

2 тур, 28 сентября, 19:45. "Шахтер" – "Интер" Милан;

3 тур, 19 октября, 22:00. "Шахтер" – "Реал" Мадрид;

4 тур, 3 ноября, 19:45. "Реал" – "Шахтер";

5 тур, 24 ноября, 19:45. "Интер" – "Шахтер";

6 тур, 7 декабря, 22:00. "Шахтер" – "Шериф".

Расписание матчей "Динамо" в Лиге чемпионов:

1 тур, 14 сентября, 22:00. "Динамо" – "Бенфика" Лиссабон;

2 тур, 29 сентября, 22:00. "Бавария" Мюнхен – "Динамо";

3 тур20 октября, 19:45. "Барселона" – "Динамо";

4 тур2 ноября. 22:00. "Динамо" – "Барселона";

5 тур23 ноября, 19:45. "Динамо" – "Бавария";

6 тур8 декабря, 22:00. "Бенфика" – "Динамо".

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Марк Сировой
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