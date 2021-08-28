Стал известен календарь матчей "Шахтера" и "Динамо" в Лиге чемпионов – расписание игр
"Динамо" и "Шахтер" опубликовали на своих сайтах расписание матчей в групповом этапе Лиги чемпионов.
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Расписание матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов:
1 тур, 15 сентября, 19:45. "Шериф" Тирасполь – "Шахтер";
2 тур, 28 сентября, 19:45. "Шахтер" – "Интер" Милан;
3 тур, 19 октября, 22:00. "Шахтер" – "Реал" Мадрид;
4 тур, 3 ноября, 19:45. "Реал" – "Шахтер";
5 тур, 24 ноября, 19:45. "Интер" – "Шахтер";
6 тур, 7 декабря, 22:00. "Шахтер" – "Шериф".
Расписание матчей "Динамо" в Лиге чемпионов:
1 тур, 14 сентября, 22:00. "Динамо" – "Бенфика" Лиссабон;
2 тур, 29 сентября, 22:00. "Бавария" Мюнхен – "Динамо";
3 тур, 20 октября, 19:45. "Барселона" – "Динамо";
4 тур, 2 ноября. 22:00. "Динамо" – "Барселона";
5 тур, 23 ноября, 19:45. "Динамо" – "Бавария";
6 тур, 8 декабря, 22:00. "Бенфика" – "Динамо".
- "Шахтер" в квалификации группового этапа ЛЧ прошел бельгийский "Генк" и в драматичном противостоянии одолел "Монако".
- "Динамо" в квалификации ЛЧ не участвовало. Киевляне сразу попали в группу как чемпион Украины.
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