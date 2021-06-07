Суперзвезда бокса Мэйуэзер подрался с массивным видеоблогером: видео моментов боя

Легендарный боксер, бывший лучший боец планеты вне зависимости от весовых категорий Флойд Мэйуэзер-младший вернулся на ринг после нескольких лет перерыва и провел поединок против популярного в США видеоблогера Логана Пола. Встреча состоялась на бейсбольном стадионе в Майами.

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Разница между участниками боя даже на взвешивании за день до выхода в ринг составляла ~16 кг (Мэйуэзер – 70,3 кг, Пол – 86 кг).

Несмотря на грозные заявления обоих и обещания нокаута, бой продлился все восемь раундов. Победителя не объявляли, так как это был выставочный поединок.

Первые два раунда Мэйуэзер "исследовал" крупного и высокого оппонента, после чего с третьего начал без особых проблем забрасывать ютубера ударами. Габариты Пола ему не слишком мешали.

Звезда американского YouTube выдержал все попадания и достоял до финального гонга – к неудовольствию зрителей, которые надеялись по крайней мере на нокдауны.

Гарантированный гонорар 44-летнего Флойда – $112 млн, 26-летнего Пола –$18 млн.

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Евгений Пилипенко

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