Суперзвезда бокса Мэйуэзер подрался с массивным видеоблогером: видео моментов боя
Легендарный боксер, бывший лучший боец планеты вне зависимости от весовых категорий Флойд Мэйуэзер-младший вернулся на ринг после нескольких лет перерыва и провел поединок против популярного в США видеоблогера Логана Пола. Встреча состоялась на бейсбольном стадионе в Майами.
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Разница между участниками боя даже на взвешивании за день до выхода в ринг составляла ~16 кг (Мэйуэзер – 70,3 кг, Пол – 86 кг).
Несмотря на грозные заявления обоих и обещания нокаута, бой продлился все восемь раундов. Победителя не объявляли, так как это был выставочный поединок.
Первые два раунда Мэйуэзер "исследовал" крупного и высокого оппонента, после чего с третьего начал без особых проблем забрасывать ютубера ударами. Габариты Пола ему не слишком мешали.
Trading blows in round 4#MayweatherPaul pic.twitter.com/jrAn0Vzo9R— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021
Звезда американского YouTube выдержал все попадания и достоял до финального гонга – к неудовольствию зрителей, которые надеялись по крайней мере на нокдауны.
Гарантированный гонорар 44-летнего Флойда – $112 млн, 26-летнего Пола –$18 млн.
SHEESH #MayweatherPaul pic.twitter.com/Xi7DvJbBcD— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021
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