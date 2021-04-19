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Сын Кадырова победил на турнире по боксу, хотя его противник успешно дрался – видео видео

19.04.2021, 11:28
Скриншот из видеозаписи
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова победил соперника на боксерском турнире "техническим нокаутом", хотя тот не был потрясен и не пропустил больше ударов, чем сам Адам Кадыров. Любительский поединок в легком весе показал российский канал Матч-ТВ, его аномальный финиш стал вирусным в соцсетях.

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Как пишет Eurosport, в одном из экшн-эпизодов во 2-м раунде противнику Кадырова отсчитали нокдаун, а затем его угол выбросил полотенце капитуляции. При этом не было видно, чтобы "проигравший" сильно пропустил или был потрясен. Более того, за несколько секунд до остановки боя он успешно "махался" с 13-летним сыном Кадырова.

Итог – победа Кадырова ввиду отказа угла противника от продолжения боя. Российский комментатор сказал в недоумении: "Довольно непонятно, если честно". 

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Издание Грозный-информ писало после боя: "Противником боксера стал Аслан Биттиров из Кабардино-Балкарии, которому, по словам зрителей, Адам не оставил ни единого шанса".

Бой состоялся 8 апреля в Грозном на турнире "Время Легенд 6: Спецоперация". Триумфатора поздравил с победой чемпион мира IBF/WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев, которому покровительствует Кадыров-старший.

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Евгений Пилипенко
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Рамзан Кадыров Спорт бокс нокаут Адам Кадыров
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