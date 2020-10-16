Суркис об исторической победе над Испанией: Тренеры сборной должны благодарить Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис похвалил главного тренера Мирча Луческу и игроков "бело-синих"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал историческую победу Украины над Испанией, заявив, что в сборной должны поблагодарить главного тренера киевлян Мирча Луческу. Об этом Суркис заявил в комментарии Профутбол.

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"Тренеры сборной должны благодарить мистера (Мирча Луческу - ред) за то, что он им дал такую возможность поставить Забарного на три матча подряд и не бояться, что он отыграет", – заявил Суркис, говоря о 18-летнем защитнике Илье Забарном, потенциал которого "раскрыл" Луческу.

Президент "Динамо" отметил кадровые проблемы, с которыми столкнулась сборная перед матчем с Испанией, но он считает, что "бело-синие" доказали, что незаменимых нет.

Перед началом октябрьского сбора Украина потеряла сразу 14 игроков из-за травм и коронавируса. Перед матчем с Испанией кадровая ситуация улучшилась, но ряд основных исполнителей так и не присоединились к команде.

13 октября сборная со счетом 1:0 впервые в истории обыграла Испанию.

Владислав Сердюк

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