UA

Суркис об исторической победе над Испанией: Тренеры сборной должны благодарить Луческу

16.10.2020, 12:07
Суркис об исторической победе над Испанией: Тренеры сборной должны благодарить Луческу - Фото
Игорь Суркис и Мирча Луческу (Фото: пресс-служба ФК Динамо)

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис похвалил главного тренера Мирча Луческу и игроков "бело-синих"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал историческую победу Украины над Испанией, заявив, что в сборной должны поблагодарить главного тренера киевлян Мирча Луческу. Об этом Суркис заявил в комментарии Профутбол

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Тренеры сборной должны благодарить мистера (Мирча Луческу - ред) за то, что он им дал такую возможность поставить Забарного на три матча подряд и не бояться, что он отыграет", – заявил Суркис, говоря о 18-летнем защитнике Илье Забарном, потенциал которого "раскрыл" Луческу.

Президент "Динамо" отметил кадровые проблемы, с которыми столкнулась сборная перед матчем с Испанией, но он считает, что "бело-синие" доказали, что незаменимых нет.

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Украина футбол испания Игорь Суркис мирча луческу

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов
 