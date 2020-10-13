Украина – Испания. Квота билетов на матч сокращена с 30% до 15% от общего количества мест
Первые 15% билетов, которые были проданы ранее, остаются действительными
Квота билетов на матч Украина-Испания сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Telegram.
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Как отмечается, соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
В ходе заседания члены комиссии рассмотрели текущую ситуацию, в том числе проанализировали динамику заболеваний COVID-19, приняли во внимание тот факт, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне", и пришли к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов на поединок Лиги наций.
Сообщается, что таким образом будут минимизированы риски, связанные с эпидемиологической ситуацией в городе.
Подчеркивается, что первые 15% билетов, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будет отменены, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована полная стоимость.
Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту, которые были указана при покупке билетов.
Тех, кто не получали так сообщение, ждут на НСК "Олимпийский".
- Матч Украина-Испания состоится 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Посмотреть матч онлайн можно будет на каналах Украина и Футбол в 21:45.
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