Украина – Испания. Квота билетов на матч сокращена с 30% до 15% от общего количества мест

Первые 15% билетов, которые были проданы ранее, остаются действительными

Квота билетов на матч Украина-Испания сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели текущую ситуацию, в том числе проанализировали динамику заболеваний COVID-19, приняли во внимание тот факт, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне", и пришли к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов на поединок Лиги наций.

Сообщается, что таким образом будут минимизированы риски, связанные с эпидемиологической ситуацией в городе.

Подчеркивается, что первые 15% билетов, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будет отменены, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована полная стоимость.

Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту, которые были указана при покупке билетов.

Тех, кто не получали так сообщение, ждут на НСК "Олимпийский".

Матч Украина-Испания состоится 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Посмотреть матч онлайн можно будет на каналах Украина и Футбол в 21:45.

Читайте также: Пока без симптомов и в изоляции. Коронавирусом заболел Криштиану Роналду

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.